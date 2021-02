Pedido de licenças de operação de Marcio Fernandes de Souza

O SR ISMAEL LOURENÇO MARQUES, com sede à LINHA 134, KM 30, ALTA FLORESTA D´OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº, 478.619.322-49, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 11/02/2021, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto de captação está localizado na Coordenada Geográfica (UPT) Ponto 1:582490.08 m E; 86822832.37 M S e Ponto 2: 581855,04 m E; 8682998,17 m S, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE CAFÉ CONILON.

ALTO FLORESTA D´OESTE/RO, 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

ISMAEL LOURENÇO MARQUES