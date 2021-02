Jacy visita profissionais que atuam na Carreta do Hospital do Amor em Alta Floresta

O vereador Jacy Oliviera (DEM) visitou os profissionais que atuam na Carreta do Hospital do Amor e que estão desenvolvendo atividades em Alta Floresta D’Oeste.

O parlamentar recebeu um convite de Zé Boiadeiro, um dos coordenadores do Leilão Direito de Viver, que realiza ações em prol do Hospital do Amor de Barretos, para visitar a carreta que vem fazendo exames de mamografia em mulheres com idade entre 39 e 60 anos em Alta Floresta.

O vereador Jacy e a família Oliveira sempre se mostraram solidários com as ações em prol das pessoas que lutam contra o câncer. O parlamentar se colocou a disposição da equipe para continuar ajudando a instituição.

Fonte: Assessoria