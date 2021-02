Vereadores e DER fazem levantamentos para investir na área rural de Alta Floresta

Os vereadores Jacy Oliveira (DEM), William Oliveira (MDB) e Dalton Tupari (PTB), estiveram nesta quarta-feira (17), visitando a Terra Indígena Rio Branco, zona rural de Alta Floresta D’Oeste, fazendo levantamento junto com uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) de Rondônia, para saber o quantitativo de pontilhões que existem na região que compreende a Linha 47/5, do Distrito de Nova Gease até o porto fluvial – num trecho de aproximadamente 40 quilômetros.

De acordo com o vereador Jacy, os pontilhões serão substituídos por tubos armcos, numa cooperação entre o DER e o deputado estadual Jean Oliveira (MDB).

A parceria foi firmada quando o deputado Jean Oliveira recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa, os três vereadores, mais o vereador Jeremias Bonfim (PTB), também de Alta Floresta.

A reunião aconteceu na semana passada, durante uma viagem dos parlamentares a capital do Estado em busca de investimentos para o município.

Fonte: Assessoria