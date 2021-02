Procon Rondônia participa de campanha “Vacina Pirata, Não”

Em andamento desde 2020, o Programa de Residência Mutiprofissionais para Enfermagem em Obstetrícia e outras carreiras da Saúde, executado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau) já formalizou a metade das matrículas para as 20 vagas destinadas ao curso, que obedece às regras do Edital Coremu/Sesau nº 001/2020, e que podem ser feitas de 15 a 20 de fevereiro.

De acordo com a professora Marcela Milrea Araújo Barros, responsável pela Coordenadoria Estadual da Comissão de Residência Multi e Uniprofissional (Coremu) da Sesau, o processo já está sendo finalizado, com as matrículas dos aprovados para os programas do curso de especialização (lato senso) em Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia Farmácia e Nutrição, tudo sob o comando central e orientação do Ministério da Saúde (MS), que vai pagar uma bolsa de estudo de R$ 3.330,43 ( Três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), para cada aluno matriculado nesses cursos.

A professora explicou que, ante a crise sanitária vivida no País, todos os alunos aprovados e matriculados para a Residência vão atuar na linha de frente de combate à Covid-19, naturalmente como os demais profissionais, devidamente orientados, preparados e protegidos. O início do semestre letivo está previsto para o próximo dia nove de março, com o destaque de que sua continuidade para o biênio 2021/2022, de acordo com o edital, estará condicionado à situação de enfrentamento da pandemia e recomendações do Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS).

A professora Marcela Milrea explicou também que, nos mesmos termos do edital, os ambientes do curso ou os cenários de práticas para os alunos da Residência são Hospital de Base Ary Pinheiro (HBAP), Policlínica Oswaldo Cruz (POC), Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (HPSJP II), Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), Unidades de Saúde parceiras do Município de Porto Velho-RO, Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacem) e outras unidades pertencente à rede loco-regional da Saúde do Estado de Rondônia.

A coordenadora do Coremu/Sesau, confirmou a previsão do início das aulas para o próximo dia nove de março com o programa do curso da Residência. O cronograma completo e todas as informações deste programa que estabelece residência uniprofissional em Enfermagem, em Obstetrícia, uniprofissional em Enfermagem em centro cirúrgico e central de material e multiprofissionais em urgência e emergência e terapia intensiva no adulto, pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/edital-coremusesau-no-0012020-selecao/.

Fonte

Texto: Cleuber Rodrigues Pereira

Fotos: Edcarlos e Secom

Secom – Governo de Rondônia