A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Eltaisa Lopes de Amorim

É com pesar que comunicamos o falecimento de Eltaisa Lopes de Amorim. Devido as restrições em relação a pandemia seu velório será na residência de um familiar restritamente para a família e apenas amanhã das 8 as 10 horas estara aberto para amigos e conhecidos e logo após seguira em cortejo para o cemitério Municipal. Desde já a família agradece a oração e a compreensão de todos.

Fonte: Florestanoticias.com