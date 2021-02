Rondônia recebe 62 mil unidades de testes rápidos para Covid-19

O Município de Alta Floresta D’Oeste deu início nesta segunda-feira (15), a campanha de vacinação contra a covid-19 de idosos com mais de 80 anos. A campanha para este público segue até esta quarta-feira, dia 17.

A imunização ocorre das 8h às 17h em três pontos de vacina. São eles: Comunidade Santo Antônio, no Bairro Redondo; Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Bairro Santa Felicidade; e Escola Municipal Floresta Encantada, no Bairro Cidade Alta.

Em apenas quatro horas de campanha, mais de 120 idosos foram vacinados no município. Para imunização, é solicitada a apresentação do documento de identidade e CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação. Em caso de não haver o cartão de vacinação, os profissionais da saúde preparam outro documento.

No caso de idosos com idade acima de 80 anos acamados, os responsáveis deverão procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência para cadastro da vacinação. É importante lembrar que não podem ser vacinados nesse momento quem testou positivo para COVID-19 nos últimos 30 dias, está apresentando Sintomas Gripais ou tomou vacina nos últimos 14 dias.

Em Alta Floresta D’Oeste, a vacinação contra o coronavírus começou no dia 20 de janeiro, atendendo os profissionais da saúde e população indígena. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou um cronograma de vacinação, em virtude da quantidade de vacinas não atender todos os públicos prioritários.

