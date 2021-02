Gov de Ro reforça fiscalização da sanidade animal com aquisição de aeronave anfíbia

A aeronave anfíbia adquirida com recurso próprio do Governo de Rondônia foi entregue oficialmente, nesta terça-feira (16), à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) para reforçar a fiscalização da sanidade animal, especialmente nas regiões de fronteira. A reativação dessa fiscalização aérea faz parte da ordem dada pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, para fortalecimento da qualidade da cadeia produtiva.

Reforça também o compromisso do Estado com a intensa fiscalização para assegurar a sanidade animal diante dos avanços recentes para este setor. Rondônia conquistou em 2020, o status nacional de livre de febre aftosa sem vacinação reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O que torna a carne bovina mais valorizada no mercado, e gera impacto econômico positivo no Estado.

A retirada da vacinação faz parte de uma missão de todos os estados brasileiros preconizada pelo Mapa, na qual Rondônia destaca-se pela celeridade da adoção de medidas de prevenção e redução das vulnerabilidades, assim como a modernização da defesa agropecuária. ‘‘Nós fomos o Estado que rapidamente, nesta gestão, conseguimos retirar a vacinação da febre aftosa, isso permitiu com que o nosso gado fosse valorizado, e as fiscalizações da Idaron são extremamente importantes para manter a segurança sanitária com ações que evitem contaminação e mantenham a qualidade do nosso gado e também das nossas produções agrícolas. Por isso estamos reforçando as fiscalizações com a aeronave’’, afirma o governador.

FISCALIZAÇÃO PRECISA E INTELIGENTE

A aeronave anfíbio pode pousar e decolar em pistas de terra, grama, asfalto e até em rios e lagos. ‘‘Essa aeronave é de grande importância para a Idaron e para todo o Estado de Rondônia, afinal Rondônia possui 1.144 quilômetros de fronteira fluvial com a Bolívia e 1.033 quilômetros de divisa seca com o Estado do Amazonas que necessitam de monitoramento’’, disse o governador.

O custo do avião que fortalecerá as fiscalizações é de R$ 995 mil (Novecentos e noventa e cinco mil reais), recurso proveniente do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fesa) da Idaron. Tem capacidade de 95 litros de combustível nos tanques com autonomia máxima de cinco horas. Essa autonomia permite ao avião fazer um trajeto de 675 quilômetros, uma vez que a velocidade permitida de fiscalização é de 150 km/h ou de 810 km em velocidade de cruzeiro. ‘‘É de suma importância a reativação dessa modalidade de fiscalização aérea que já não existia há mais de seis anos e o governador Marcos Rocha propiciou que a Idaron conseguisse isso com a autorização da aquisição dela. Se faz necessária por se tratar de uma região de fronteira com a Bolívia e também para manter essa condição sanitária que Rondônia conquistou de Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação, e que ainda terá o pleito pelo reconhecimento internacional pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE)’’, afirma.

Segundo Júlio Cézar, o avião reforça o trabalho preventivo e inteligente de fiscalização em grandes extensões territoriais. ‘‘Através desse deslocamento aéreo, podemos ter acesso com agilidade de imagens e informações de situações que precisam ser monitoradas, então a equipe terrestre é acionada para dar o apoio esperado. Assim inibimos ocorrência ilícitas fazendo uma fiscalização mais robusta e precisa’’, esclarece. Ele destacou ainda, que a nova aeronave faz parte da reestruturação do Idaron que já envolve mudanças nas estruturas prediais das unidades da agência, aquisição de veículos, e investimentos na modernização, especialmente da logística e informática, medidas para avançar na defesa agropecuária. O governador destacou ainda, que a Idaron integra um eixo importante para o desenvolvimento de Rondônia e que a atuação será ainda mais intensificada, pois no Estado é feito um trabalho firme para regularização de terras rurais, o que vai ampliar as produções agropecuárias.