Alta Floresta – Homem rouba posto de combustíveis e ameaça funcionário com faca

Na tarde desta terça-feira (16) a Polícia Militar aprendeu um menor (14 anos) suspeito de ter furtado produto de uma loja de eletrodomésticos, no Centro de Alta Floresta D´Oeste. Um celular foi levado pelo suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência dois rapazes chegaram na Loja, um loiro e outro moreno, e procuraram pelo preço de celulares, ao perceberem que a funcionária ficou sozinha um deles pegou um celular da banca de amostra e os dois saíram tomando rumo ignorado, sendo que ambos estavam em bicicletas.

De posse de características dos infratores e algumas fotografias dos suspeitos a vendedora, identificou que o menor F. P. S. R. teria efetuado o furto do aparelho celular.

De imediato a Policia Militar realizou algumas diligências e conseguiu localizar o menor F. P. S. R, juntamente com o jovem Jhonatas Chimenes Soares dos Santos de 18 anos e com eles foi encontrado uma quantia de R$ 70,00, e ás duas bicicletas com as características iguais às da utilizada na fuga.

Diante da situação o Conselho Tutelar foi acionado e os dois foram apresentamos ao comissário de Plantão, onde ficaram a disposição da justiça.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190, sem precisar se identificar.

Fonte: www.190online.com