Vereador Jeremias tem contas aprovadas sem ressalvas

O vereador Jeremias (PTB) teve as contas eleitorais da campanha de 2020 aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem ressalvas.

Jeremias comemorou a aprovação e agradeceu a toda a equipe envolvida, e disse que a aprovação mostra que teve “uma campanha com total transparência e responsabilidade”.

A prestação de contas, que é exigida de todos os candidatos que participaram do pleito eleitoral, é a certidão de quitação eleitoral e possui papel de verificar a regularidade na arrecadação e aplicação de recursos ao longo do período eleitoral. Na análise das prestações, a Justiça Eleitoral pode decidir pela aprovação; pela aprovação com ressalvas; pela desaprovação ou pela não prestação.

Fonte: Florestanoticias.com