Instituições religiosas devem adotar medidas para limitar público

Médico cirurgião decidiu recorrer a Deus quando cirurgia estava em risco.

O doutor Michael Haglund estava pronto para operar um homem, mas a cirurgia estava quase sendo cancelada, pois a pressão arterial do seu paciente estava muito alta e ele não poderia aplicar a anestesia. Sem desistir do seu paciente ele orou, alguns minutos depois ele conseguiu realizar com sucesso a operação.

Um dos melhores cirurgiões cervicais do país pediu a Deus para que a pressão de seu paciente baixasse, depois que o anestesiologista entrou na sala e informou que a cirurgia não poderia ser feita, porque a pressão do homem estava 220/120, lembrou o Dr. Haglund em uma entrevista.