Empresa lança turbina eólica para casas com preço de celular e pode gerar 5 kWh dia

Disponibilizado pelo Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), o Sistema Melhor Hora tem sido uma excelente opção para os usuários que evitam lugares com aglomerações. O web site surgiu com a ideia de contribuir ativamente no enfrentamento à Covid-19. O sistema não exige instalação, é acessível a todos os dispositivos com acesso à internet tais como desktop, notebook, tablet ou smartphone, com informações em tempo real. Para acessá-lo, basta entrar no site Melhor Hora da Sefin e conhecer o serviço proporcionado.

O Melhor Hora divulga, a cada 10 minutos, um percentual que varia de 0% a 100%, do fluxo de consumidores nos estabelecimentos comerciais: supermercados e farmácias. A plataforma ainda disponibiliza o fluxo de movimentação da semana anterior, ou seja, dos últimos setes dias, para o consumidor se programar. Os municípios da base de pesquisa são Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena.

Quando o medidor aponta a cor verde significa que o fluxo está baixo, sendo um bom horário para realizar compras. Se aparecer a cor amarela/laranja quer dizer que o fluxo está moderado, indicando ao consumidor ir às compras apenas se necessário. Já quando apontar a cor vermelha, é um alerta, o fluxo está alto, devendo ser evitado sair para fazer compras neste momento.

Além disso, o website foi desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação da Sefin e utiliza as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas – NFCe emitidas pelos estabelecimentos, com informações de data e hora e por meio de cálculos estatísticos indica o fluxo de movimento dos últimos minutos. O sistema opera por linguagens de programação web mais modernas e versáteis existentes, bem como faz uso de banco de dados da Oracle.

De acordo com o auditor fiscal da Sefin, José Luís, nos últimos dois anos, a Sefin tem ganho destaque no âmbito nacional, graças aos sistemas e ideias desenvolvidos sempre com o objetivo de facilitar a vida dos contribuintes e cidadãos, como ainda fortalecer o combate à evasão de tributos. Sobretudo, demonstrando mais eficiência neste momento de pandemia, ainda mais no período que vigora o Decreto 25.728.

“O Melhor Hora é de extrema importância para o combate a Covid-19, pois, embora os supermercados e farmácias sejam atividades essenciais, ao mesmo tempo, são locais de maior fluxo de pessoas e os que mais geram aglomerações”, destaca o auditor fiscal.

Para José Luís é importante que todos se conscientizem e usem o sistema para ficar orientado do melhor horário de compras, sem se pôr ou colocar em risco à população de contrair a Covid-19 nos locais de grande movimentação.

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE

Ao sair para fazer compras, a Sefin disponibiliza em seu site orientações de saúde de prevenção à Covid-19.