Confira a edição 332 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Hoje (15) foram registrados 24 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 11 deles foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (68, 39, 73 e 74 anos) e sete homens (72, 85, 57, 88, 97, 87 e 88 anos); dois em Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 63 anos e um homem de 64 anos de idade; dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 81 anos e uma criança menor de um ano de idade do sexo feminino; duas mulheres de Campo Novo de Rondônia (64 e 72 anos). Foram confirmados ainda os óbitos de um homem de 85 anos de idade de Alta Floresta d’Oeste; uma mulher de 41 anos de Buritis; um homem de 76 anos de Machadinho do Oeste; uma mulher de 85 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 38 anos de Urupá; uma mulher de 78 anos de Ministro Andreazza e uma mulher de 59 anos de Rolim de Moura.