Variantes do covid-19 em Ro, população deve redobrar cuidados, alerta Sesau

O atual cenário pandêmico no Estado apresenta novas variantes do coronavírus, altamente propagativas, ou seja, com velocidade maior de contágio, tornando qualquer encontro entre pessoas ainda mais perigoso. Com o propósito de zelar pela vida da população, o Governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) tem intensificado as orientações de medidas preventivas reforçando, principalmente, a importância do distanciamento social.

Conforme já apontaram os especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o vírus avança pelo fato das pessoas circularem, promovendo aglomerações. Isto é, o aumento expressivo de casos positivados condiz muito com o comportamento pessoal dos cidadãos, que em sua maioria não compreendem a seriedade da doença.

De acordo com o estrategista de dados, Caio Nemeth, que integra o Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à Covid-19, estudos citados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) apontaram o registro de aumento na detecção da variante P.1, linhagem B1.1.28 em Manaus. A nova variante P.1 seria responsável por 52,2% dos casos detectados de SARS-CoV-2, em dezembro. Em janeiro deste ano, essa proporção aumentou para 85,4%. O cenário crítico do Estado vizinho pode ser evitado em Rondônia com a colaboração da população. Caso contrário, poderá ocorrer o sufocamento expressivo nas unidades hospitalares.

Com as novas linhagens encontradas em dezembro de 2020 e janeiro deste ano, à B1.1.28, o nível de contágio é muito maior. A presença de variantes compreende as seguintes linhagens: a B.1.1.28, com 40% de frequência, a P2, com 30% e a B.1.1.33, com 30% de frequência. “Ocorre que, com a presença dessas novas variantes no Estado, o risco de contágio é maior, pois essa nova versão do vírus apresenta mais conectores e, consequentemente, maior probabilidade de contágio durante o contato. Esse é o motivo de precisarmos nos preocupar ainda mais uns com os outros. Precisamos diminuir o número de casos ativos com muita urgência, uma vez que o nosso Sistema de Saúde está operando acima da capacidade”, alerta o Nemeth.

DADOS POSITIVADOS EM MUNICÍPIOS

O Portal da Saúde do Estado https://covid19.sesau.ro.gov.br tem mostrado o crescimento significativo em alguns municípios como Costa Marques (43%), Nova Mamoré (36%), Ji-Paraná (27%) e Presidente Médici (15%). O registro pode ficar como um alerta para a população que precisa redobrar os cuidados, por meio de medidas preventivas, além do cumprimento do atual decreto do Governo do Estado, de acordo com suas fases. O mesmo reforço é válido para a Capital, que tem apresentado um número crescente de casos ativos, conforme descrito no gráfico.

CIDADÃO, AGENTE FISCALIZADOR

O Governo de Rondônia conta com a colaboração efetiva da população na luta contra a Covid-19. Foi pensando nisso que, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), criou-se o sistema “Melhor Hora”, com intuito de facilitar o dia a dia do cidadão, pontuando horários e dias de menor fluxo de pessoas em estabelecimentos comerciais. A finalidade é inibir cada vez mais as aglomerações. O sistema é atualizado diariamente e atende a diversos municípios. Para ter acesso às informações, basta o cidadão acessar melhorhora.sefin.ro.gov.br, selecionar o município de origem e consultar o estabelecimento que deseja ir e, automaticamente, é apresentada a planilha do fluxo de pessoas naquele momento.

Vale a pena reforçar: o cidadão, além de ser um agente ativo no combate à Covid-19, ele também pode ser um agente fiscalizador, compartilhando informações sobre as medidas preventivas e orientando seus familiares e amigos a evitarem aglomerações. Em caso de descumprimento ao decreto estadual ou circunstâncias que estejam promovendo aglomerações, existem os canais de denúncia. Mensagens (69) 99379 – 9712 Polícia Militar – 190 Bombeiros – 193 Polícia Civil – 197