Alerta Laranja, Chuvas Intensas: Rondônia, Centro-Oeste do Brasil, Norte do Brasil

O nível da água do Rio ainda não atingiu a cota de alerta, mas está perto disso

As intensas chuvas do inverno amazônico vêm contribuindo, nas últimas semanas, para aumentar o nível da água de vários rios do interior do Estado, entre os quais, os rios Machado e Urupá, na região central nos municípios de Cacoal, Presidente Médici e Ji-Paraná. Ontem, na capital da BR-364, o Machado registrou nível de 9.74cm. Segundo as autoridades, a expectativa de registro de chuva para os próximos dias é considerada elevada.

Em Ji-Paraná, o nível do rio Machado é monitorado em dois pontos, sendo um deles de forma eletrônica com um equipamento instalado pela Agência Nacional de Águas (ANA), e o segundo, de forma manual em um ponto distante 350 metros da ponte (parte baixa) que divide a cidade em dois distritos. Lucenir Saldanha responsável pela a anotação do nível do rio há mais de 10 anos, e segundo ele, a expectativa esse ano é que a marca deva ser maior que a registrada no ano passado. “No mesmo período de 2019, o nível ainda estava abaixo dos 9.15cm” lembrou.

Alerta

Ainda de acordo com Lucenir Saldanha, o alerta para as famílias residentes às margens dos rios Urupá e Machado, passa a ser quando o nível da água passa dos 10h30, principalmente nas áreas consideradas de baixo nível de alguns bairros como Duque de Caxias, Primavera, São Francisco, no segundo distrito. Já no primeiro distrito, áreas do centro, Dom Bosco, Casa Preto e Parque São Pedro, também registram alagações.

Defesa Civil

O Poder Executivo de Ji-Paraná definirá nos próximos dias o novo (a) coordenador (a), titular da Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec).

Atualemnte é essa comissão que coordena todo o planejamento de ações com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Secretaria de Assistência Social (Semas), Secretaria de Esportes (Semetur), e até com o envolvimento da Secretaria de Educação (Semed). No final da manhã, o gabinete do prefeito, Isaú Fonseca informou que o processo de nomeação está em andamento, e deve ser conhecido até o final desta semana.

Fonte: Diariodaamazonia