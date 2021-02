A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Ana Carolina Kill Sanches

É com pesar que a Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do Sr José Catarino Soares de 85 anos, vítima de Covid-19 e outras complicações, pai do Batista Taxista e do José Henrique Construtor, faleceu em Porto Velho.

Seu corpo foi transladado para ALTA FLORESTA DO OESTE e seu sepultamento foi realizado na manhã deste domingo, no cemitério local. Desde já a família agradece as orações e compreensão de todos.

Fonte: Florestanoticias.com