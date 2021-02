Urgente caminhão pega fogo com três pessoas dentro zona rural,veja vídeo

Um caminhãozinho modelo 3/4 Agrale ficou completamente incendiado na noite deste sábado (13), durante um trajeto Santa Luzia/Parecis, RO.

Segundo informações preliminares um caminhãozinho trafegava pela linha zona rural de Santa Luzia, o veículo estava carregado de madeira, quando houve uma pequena explosão embaixo do veículo, neste momento havia o condutor e mais duas pessoas no interior.

O veículo começou a propagar com mais rapidez, por sorte deu tempo dos ocupantes saírem do veículo, todos sofreram lesões leves.

O motivo do incêndio é desconhecido, sabe se somente que a explosão veio do motor do veículo e logo em seguida o fogo.

O fogo consumiu por completo o veículo não sobrando nada do veículo, até o momento não temos informações sobre a situação, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local.

Fonte: Rondonianews