Homem é morto com 10 disparos de arma de fogo na zona rural de São Francisco

Um homem foi morto com aproximadamente 10 tiros na chácara localizada na zona rural de São Francisco do Guaporé/RO.

Segundo informações a vítima foi até a chácara juntamente com sua esposa para trabalhar em uma pequena construção, ao chegar foram surpreendidos pelo autor do crime armado que abordou a vítima e de imediato efetuou um disparo.

O elemento após atirar na vítima, em seguida obrigou a esposa a sair, logo o criminoso efetuou mais 09 disparos contra a vítima totalizando 10 tiros.

A vítima veio a óbito no local, o autor do homicídio fugiu do local a pé, ainda não se sabe quem é o criminoso e não tem informações a razão do crime.

A PM foi acionada e compareceu ao juntamente com equipe da Polícia Cívil de São Francisco, a Polícia Técnica Científica de Rolim de Moura compareceu e realizou os procedimentos de praxe, em seguida liberado para funerária de plantão.

Fonte: Rondonia News