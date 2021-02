Alta Floresta registra mais uma morte por covid-19 neste domingo (14)

Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos, no entanto devido a exclusão de óbitos que estava duplicados no sistema, considera-se 02 óbitos registrados no sistema na data de hoje.

Após investigação epidemiológica foram constatadas as seguintes situações: o município de Rolim de Moura retirou um óbito que estava duplicado no sistema. O município de Machadinho do Oeste também retirou um óbito que estava duplicado no sistema.