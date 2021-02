Deputado Geraldo recebe visita da Vereadora Santa do Vale do Anari

Neste sábado,13, o Deputado Geraldo da Rondônia, recebeu em Ariquemes a visita da Vereadora Santa (MDB) e seu assessor Italo, do município do Vale do Anari, da região de São Marques, e em reunião a Vereadora solicitou recursos financeiros através de emenda parlamentar para atender as necessidades de toda aquela região, bem como apoio no incentivo a agricultura e melhorias nas estradas.

Por sua vez o Deputado assumiu o compromisso de não medir esforços para que este investimento seja oportunamente destinado.

“Muito bom ter recebido a visita da Vereadora e seu Assessor, e como Deputado Estadual ajudarei com emendas para que toda a região do Vale do Anari, alcance as melhorias que tanto precisa”, comentou o Parlamentar.

Assessoria