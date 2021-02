Deputado Geraldo indica ao DER asfaltamento de ruas em Ariquemes

Com intuito de levar esperança para as famílias rondonienses que sofrem diariamente com o avanço do novo coronavírus, o senador da República, Confúcio Moura (MDB/RO), viabilizou nesse mês de janeiro, a liberação de outros R$ 11.023.870,00 (onze milhões, vinte três mil, e oitocentos e setenta reais) para auxiliar na saúde do Estado.

Desse montante, R$ 7 milhões foram destinados para a capital Porto Velho; R$ 1,4 milhão ao município de Guajará-Mirim; R$ 600 mil para Buritis; R$ 532.443,00 para Cerejeiras; R$ 500 mil, Santa Luzia D’ Oeste; R$ 320 mil para o município do Vale do Anari; R$ 300 mil, Nova Mamoré; R$ 192.671,00, São Francisco do Guaporé e R$ 178.756,00 para Colorado do Oeste.

De acordo com o senador, os valores são para atender o custeio da saúde básica, ou mesmo para a atenção e atendimento da Covid-19, se assim o Executivo desejar, como também de insumos diversos. Confúcio Moura enfatiza que todos os recursos são importantes para ajudar a população nesse momento difícil que o Brasil atravessa.

A prefeita de Guajará-Mirim, Raissa Bento (MDB), salientou que os recursos destinados ao município serão imprescindíveis para aquisição de insumos que segundo ela, estavam em falta, além de outras atenções básicas necessárias para a saúde. “Muito obrigada senador pelo carinho e preocupação de sempre para com Guajará”, agradeceu.

“Agradeço ao senador Confúcio Moura por atender ao nosso pedido e destinar este recurso. Peço à prefeita que também seja destinado em favor da comunidade indígena e dos distritos, especialmente no combate à Covid que vem assolando o município. Muito obrigado senador, por estar sempre trazendo benefícios para Guajará-Mirim”, complementou o vereador Mario Cézar (MDB).