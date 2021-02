Alta Floresta registra 14 novos casos COVID-19,nesta sexta-feira (12) de fevereiro

Hoje (12) foram registrados 27 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 12 deles foram em Ji-Paraná, sendo seis homens (62, 47, 54, 58, 49 e 87 anos) e sete mulheres (60, 57, 69, 66, 61 e 63); seis em Porto Velho, sendo três homens (59, 56 e 48 anos) e três mulheres (43, 74 e 62 anos); três em Rolim de Moura, sendo uma mulher de 72 anos e dois homens de 74 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 52 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 86 anos de Vale do Paraíso; um homem de 65 anos de Pimenta Bueno; um homem de 52 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 82 anos de Buritis e um homem de 50 anos do município de Ariquemes.