A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Maria de Lurdes

É com pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Maria de Lourdes vítima de COVID19, mãe do Gildo e avó do Albino mais conhecida como vó mariquita.

Seu sepultamento e cortejo será agora as 9 horas para o cemitério local e será feito apenas um momento de despedidas no cemitério Municipal desde já a família agradeço a compreensão e oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com