Alta Floresta – Homem de 66 anos comete suicídio

Um homem identificado como Leonir Giacomelli, de 66 anos, o qual era conhecido popularmente como “Nego da Bocha”, cometeu suicídio na tarde desta quinta-feira (11) na Rua Sergipe, no bairro Santa Felicidade em Alta Floresta – RO.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do site 190online, a Polícia Militar foi informada sobre a situação por volta das 18h10, onde após chegarem ao local, testemunha que é genro da vitima, relatou que, encontrou o senhor Leonir na edícula dos fundos, debruçado sobre sua cadeira de rodas com muito sangue na região do rosto e pescoço, e uma faca caída ao seu lado, sem sinais de vida.

A perícia técnica foi acionada e compareceu no local, onde após realizar os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Leonir, popular “Nego da Bocha”, era bastante conhecido na cidade. A equipe do site 190online lamenta a fatalidade e manifesta sentimentos de luto e pesar a familiares e amigos.

FONTE: www.190online.com

FOTOS: Rede Social