Vereador Indiomarcio Pedroso agradece pelas obras na Linha P-46

Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Jeremias (PTB), Jacy Oliveira (DEM), William Ribeiro (MDB) e Dalton Tupari (PTB), se reuniram nesta quinta-feira (11) com o secretário de estado da Saúde, Fernando Máximo, para discutir assuntos de interesse da região da zona da mata e tratar do andamento da campanha de vacinação contra Covid-19, iniciada no dia 20 de janeiro.

A reunião aconteceu em Porto Velho, e foi intermediada pelo deputado estadual Jean Oliveira, que também participou do encontro. De acordo com o vereador Jacy Oliveira, a reunião foi fundamental para saber como está sendo conduzida a campanha de vacinação a nível nacional, estadual e, principalmente, municipal. “Nosso interesse é saber quais parâmetros estão sendo usados para a realização da campanha”, citou o vereador.

Outro ponto discutido na reunião foi o andamento da campanha de vacinação junto a população indígena. Os vereadores aproveitaram o momento para solicitar novas remessas de vacina para a região.

Ao final da reunião, os parlamentares agradeceram ao deputado Jean Oliveira e o secretário pela atenção e os compromissos assumidos com a população de Alta Floresta D’Oeste.

Fonte: Da assessoria para o Florestanoticias.com