Solicitação de mudança de titularidade, outorga,licenças instalação,prévia e operação

A(O) MARLENE SCHROEDER., com sede à LINHA 140 C/65, KM 42, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº643.783.492-72, Inscrição Estadual nº00000003737454 , torrna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em DATA 11/02/2021 DE SOLICITAÇÃO, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica INSERIR COORDENADA GEOGRÁFICA, S 12°05’54,55″ O 62°10’02,22″ cuja água será utilizada na atividade CAFEICULTURA IRRIGAÇÃO

Alta Floresta D’Oeste – RO, 11 de fevereiro de 2021

MARLENE SCHROEDER

CPF 643.783.492-72

AGRICULTOR FAMILIAR