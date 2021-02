Alta Floresta registra 03 novos casos COVID-19,nesta quarta-feira (10) de fevereiro

Nas últimas 24 horas foram registrados 24 óbitos, no entanto devido a remanejamento de óbitos entre municípios, para ajuste considera-se 22 óbitos registrados no sistema na data de hoje.

Hoje (9) foram registrados 24 óbitos por Covid-19 em Rondônia, oito deles foram em Porto Velho, sendo um bebê do sexo masculino menor de um ano de idade, três homens ( 44, 57 e 73 anos) e quatro mulheres (57, 67, 89 e 36 anos); três homens de Buritis (28, 46 e 75 anos); três homens de Ji-Paraná (39, 57 e 71 anos); dois em São Miguel do Guaporé, sendo uma mulher de 32 anos e um homem de 53 anos de idade; também foi registrado o óbito de um homem de 62 anos do município de Corumbiara; uma mulher de 30 anos de Espigão do Oeste; um homem de 71 anos de Cacoal; um homem de 73 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 52 anos de Presidente Médici; uma mulher de 59 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 42 anos de Nova Mamoré e uma mulher de 79 anos do município de Vilhena.