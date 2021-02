A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Beatriz Tolotti

Nota de falecimento é com pesar que a Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Pedro Nicolau Santos, faleceu ontem dia 04/02/2021 às 16:10 horas no hospital municipal de Alta Floresta D’Oeste, vítima de covid-19 e síndrome respiratória aguda grave, e seu sepultamento foi realizado às 17:00 horas de ontem, no cemitério local.

Desde já a família enlutada agradece a compreensão e oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com