Carreta carregada com bois cai em rio; animais morrem afogados; Veja o Vídeo

Acidente ocorreu por volta de meio dia desta sexta-feira no Rio Jaurú; motorista sobreviveu e foi socorrido

Uma carreta carregada com bois tombou, nesta sexta-feira (5), em uma ponte no município de Porto Esperedião (322 km de Cuiabá) e caiu no Rio Jauru.

O acidente ocorreu na BR-174 sobre uma ponte, próxima da cidade. O motorista foi socorrido por populares e levado ao hospital.

Alguns animais morreram afogados, outros foram libertados antes de afundar.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar as causas.

