Projeto Elas pelo Brasil promove a valorização do turismo do país

Mostrar as belezas do Brasil, as riquezas das culturas e gastronomias regionais e quebrar tabus, tudo isso sob um olhar especial de mulheres de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Esta é a ideia do projeto Elas pelo Brasil, que acaba de ser lançado pelas participantes na plataforma do Instagram e que vai levar muitas informações e dicas de viagens por todos os recantos deste país.

A iniciativa de reunir estas mulheres foi da Danielle Almeida, do Ceará. “Sempre fui apaixonada por viagens e os destinos nacionais são incrivelmente especiais para mim. Temos um país lindo, isso precisa ser mostrado e, principalmente, valorizado. No último ano, fiz incríveis viagens online pelas paisagens e livros que contam a história dos quatro cantos do Brasil. Descobri ainda mais destinos que merecem ser mostrados, não só aqui no Ceará, mas no país inteiro e a internet é uma ferramenta fundamental para isso”, conta Danielle.

Ela então elaborou o projeto Elas pelo Brasil, um esforço voluntário e colaborativo, e convidou inicialmente algumas amigas de outros estados para participarem. Juntas, elas percorreram o Instagram em busca de outras criadoras de conteúdo com foco em turismo e hoje fazem parte do projeto 27 mulheres. “Esperamos poder mostrar para as pessoas uma visão mais sensível e profunda do nosso país e proporcionar viagens, por hora, virtuais mas, que no futuro, possam se transformar em sonhos realizados”, afirma Danielle.

O Elas pelo Brasil é um projeto voluntário e a ideia é integrar essas mulheres e atuar em conjunto para a divulgação do turismo nacional, por meio de publicações periódicas em suas contas no Instagram. Será publicado, quinzenalmente, aos domingos, um vídeo para o IGTV, postado no mesmo dia por todas as mulheres do projeto. Cada edição abordará um tema diferente e este mesmo assunto será tratado por todas as integrantes, com informações referentes ao seu respectivo estado. Também são incentivados o uso das ferramentas da plataforma do Instagram – stories, reels, lives, feed, IGTV – para a repercussão e também para ampliar as discussões sobre os temas, promovendo maior interação com os interessados e com mais pessoas que queiram ajudar nesta ação.

A jornalista Renata Silva é a representante de Rondônia. Ela está conectando a galera que curte turismo e já realiza ações nesse sentido no estado. Por meio de suas redes sociais, em especial o Instagram (@renata.k.silva), ela está levando muita informação de Rondônia. “Aceitei o convite para atuar como voluntária deste lindo projeto aqui em Rondônia e conto com a ajuda dos rondonienses para levar mais informações do turismo do nosso estado, nossas belezas e riquezas. Que elas sejam mais conhecidas e valorizadas”, comenta Renata.

O turismo por Elas

Danielle explica que o Projeto é composto por 27 mulheres, representantes de cada um dos estados brasileiros e o Distrito Federal. O intuito é aproveitar o conhecimento e as vivências destas mulheres em seus estados e em outros destinos para multiplicar esse olhar. E também oferecer uma visão feminina quando o assunto é turismo, com dicas úteis para todo viajante.

O conteúdo é construído para todos. Tem uma linguagem informativa e clara para instruir e encantar àqueles que desejam conhecer o nosso país pelo olhar de quem o ama. Sobretudo as mulheres que querem desbravar estes cenários superando seus receios e barreiras relacionadas às viagens.

Pandemia e o turismo

Estamos em meio a uma pandemia e é preciso ter cautela com os deslocamentos neste momento. Mas, mesmo em casa, é possível “viajar pelo Brasil”, conhecer melhor cada um dos estados e suas belezas, trocar informações, dicas e planejar os próximos destinos, assim que esta pandemia der uma trégua e for possível viajar com segurança.

Mulheres do Projeto

Conheça e comece a seguir as mulheres que fazem parte do projeto Elas pelo Brasil. Ainda faltam alguns estados que logo logo serão bem representados:

Acre- @tipsdathaly

Alagoas- @projetoalagoas

Amapá – @camilaamanajas

Amazonas- @sukalinsss

Bahia- @kejuviaja

Ceará- @danipormim

Distrito Federal- @mayara.nutri

Espírito Santo- @miraviajante

Goiás – @larydilua

Mato Grosso do Sul- @indoalicomigo

Minas Gerais – @carolpelobrasil

Pará- @dani_viaja

Paraíba- @alternatuaviagem

Paraná- @pin_a_trip

Pernambuco- @pelomundolisos

Piauí- @dopiauipromundo

Rio de Janeiro- @lucasnamochila

Rio Grande do Norte – @pratiqueviajar

Rio Grande do Sul- @gastandoamala

Rondônia- @renata.k.silva

Roraima – @joviajou

Santa Catarina- @descubraterra

São Paulo- @checkineconomico

Sergipe – @colecaodeviagem

Tocantins- @amandailynegre