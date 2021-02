Pacientes retornam a Ro após se recuperarem da Covid-19 em hospitais de Porto Alegre

Os pacientes com idades entre 40 e 70 anos que foram transferidos para as unidades hospitalares da Capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, retornaram a Rondônia na noite dessa quinta-feira (4), recuperados da Covid-19. Eles foram transferidos para hospitais do Sul do País apresentando quadro de saúde moderado/leve com acompanhamento de equipes de saúde. O retorno dos pacientes ao Estado faz parte da parceria entre Governo de Rondônia e Governo Federal.

O Aeroporto internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho ficou tomado pela emoção do reencontro das famílias, um dos momentos mais aguardados por Gleydi Fabieli. Ao ver a mãe retornando recuperada da Covid-19, a angústia logo deu lugar a esperança.

“Não tenho palavras para agradecer. Se minha mãe hoje está viva é graças ao trabalho do nosso governador e do nosso secretário de saúde. Que Deus retribua a todos vocês”, declarou emocionada.

O jovem Lucas Nobre Freitas também aguardava ansioso pelo retorno da mãe.“Minha mãe já tem uma saúde frágil, e quando a situação piorou ficamos desesperados”, explicou.

Quando o relógio marcou 1h10 da madrugada, dona Antusa Jandira Nobre das Neves apareceu no portão de desembarque chorando de felicidade, foi então, que mãe e filho puderam se abraçar. “Graças a Deus ela retornou viva para casa. Que saudade mãe!”, disse Lucas emocionado.

Dona Antusa disse que a viagem foi tranquila e que se recorda de bons momentos quando esteve internada no Sul do país. “No começo eu tive medo de ser transferida, mas as equipes de saúde me acalmaram e quando cheguei lá me senti no paraíso. Fui muito bem tratada e acolhida por todos. Só tenho a agradecer pelo tratamento de primeira que tive, tanto aqui, quanto lá no hospital. É um tratamento humano e dedicado”, ressaltou a paciente. O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia auxiliou no transporte e chegada dos pacientes. Desde a transferência até o retorno eles são acompanhados por equipes multiprofissionais. A aeronave possui ainda equipamentos para que a resposta e atendimento aos pacientes seja de forma rápida.