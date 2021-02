Homem passal mal e provoca acidente no centro de Alta Floresta Ro

Após o acidente, a criança foi socorrida ao Hospital Municipal.

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (03), na Avenida Rio de Janeiro, em Alta Floresta (RO).

Um menino de 06 anos sofreu uma fratura exposta na perna após ser atropelado por um carro, de acordo com a condutora do veículo TOYOTA/COROLLA, ela trafegava pela avenida Rio de Janeiro sentido bairro Cidade Alta quando a criança, tentou atravessar a referida avenida correndo.

Segundo condutora, ela ainda tentou desviar porém a roda dianteira esquerda do veículo atingiu a criança causando uma fratura exposta na perna direita, a vítima foi socorrida por populares até o hospital Municipal e a condutora do veículo permaneceu no local até a chegada da polícia, o local foi isolado até o comparecimento da Perícia.

FONTE: www.190online.com