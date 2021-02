Alta Floresta registra 21 novos casos COVID-19,nesta sexta-feira (05) de fevereiro

Hoje (5) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro deles foram em Vilhena, sendo uma mulher de 84 anos e três homens (62, 67 e 80 anos); um homem de 74 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; um homem de 67 anos de Jaru; uma mulher de 71 anos de Colorado do Oeste; um homem de 82 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 97 anos e uma mulher de 87 anos de Guajará-Mirim; um homem de 78 anos de Vale do Anari e uma mulher de 71 anos de São Francisco do Guaporé.