A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Pedro Nicolau Santos

A mãe de Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, morreu nesta quarta-feira (3/2), em São Paulo, em decorrência de complicações clínicas após contrair a Covid-19. Regina Modesti Hang tinha 82 anos e estava internada desde o fim de dezembro em um hospital da capital paulista.

A idosa apresentou um quadro febril em 27 de dezembro. No dia seguinte, recebeu o diagnóstico de Covid-19 e foi internada com 95% dos pulmões afetados. No hospital, ela precisou ser entubada e, com o agravamento de seu quadro respiratório, foi submetida a uma traqueostomia, mas teve uma infecção generalizada e morreu.

Regina costumava acompanhar o filho nas inaugurações das lojas Havan, que já somam 155 unidades em 17 estados do país.

Em nota, a assessoria de Luciano Hang disse que “é com profunda tristeza que a Havan comunica o falecimento de Regina Modesti Hang, 82 anos”.