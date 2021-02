Rondônia Continua caindo os casos e chega a 17.636 confira a edição 321 – Boletim diário

Hoje (4) foram registrados 23 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco deles foram em Ji-Paraná, sendo duas mulheres de 78 anos e três homens (55, 72 e 73); três homens de Guajará-Mirim (71, 36 e 62 anos); três em Vilhena, sendo uma mulher de 60 anos e dois homens (50 e 85 anos); duas mulheres de Nova Mamoré (52 e 62 anos); foram registrados dois óbitos em Cacoal, sendo um homem de 26 anos e uma mulher de 75 anos de idade; dois em Rio Crespo, sendo um homem de 53 anos e uma mulher de 87 anos de idade; um homem de 82 anos de Ariquemes; um homem de 64 anos de Cacaulândia; uma mulher de 82 anos de Colorado do Oeste; um homem de 51 anos de Candeias do Jamari; um homem de 58 anos de Porto Velho; uma mulher de 50 anos do município de Ministro Andreazza.