Como deixar alguém que você ama ir embora

Deixar de lado alguém que você ama é uma das experiências mais dolorosas que uma pessoa pode encontrar em sua vida. Isso é especialmente verdade quando você já começou a pensar sobre o seu futuro e a vida que você quer construir com seu parceiro.

É doloroso pensar que todas as experiências que você compartilhou e as promessas que você fez seriam todas jogadas fora e esquecidas. Pode levar algum tempo, mas logo aprenderá a deixar de lado alguém que ama.

Terminar com alguém nunca é fácil, especialmente quando você pensa em acordar no dia seguinte e lembrar que vocês não estão mais juntos. Você constantemente deseja que a dor acabe, mas não importa o que você faça, tudo o que você pode pensar é na dor que você está sentindo. Durante os primeiros dias e semanas, você gostaria de suprimir a dor e fingir que está tudo bem. No entanto, isso só prolonga o processo de cura. A melhor maneira de lidar com a dor é permitir-se sofrer e chorar. Confie no processo. Você saberá quando já sofreu o suficiente e gostaria de seguir em frente.

Durante as primeiras semanas após o término, você ainda pode tentar fazer contato e tentar consertar o relacionamento. Você continua tentando cortejar a pessoa de volta e esperar por uma segunda chance. Isso pode ser bom para alguns casos, mas se persistir por semanas e se o cortejo de repente deu errado, então é hora de parar. Continuar a ter contato e procurar prontamente lembretes de relacionamento – fotos, músicas– só prolonga o processo de cura. Você realmente saberá como deixar de lado alguém que você ama se você cortar contato e se livrar de tudo o que vai lembrá-lo dele/ ela.

É tentador voltar a todas as experiências que compartilharam juntos. Afinal, em um ponto da sua vida, você estava mais feliz e pensou que a vida não poderia melhorar. No entanto, olhar para trás só te lembraria que você passou por caminhos separados. Você tem que lembrar que vocês dois tinham razões pelas quais era melhor cancelar a relação. Lembrar apenas das memórias felizes lhe daria falsas ilusões e te machucaria ainda mais. Tenha em mente que você nunca pode trazer de volta o tempo e a única coisa que você pode fazer é seguir em frente.

A maioria das pessoas acham que o rompimento só aconteceu por impulso ou que foi baseado apenas em um determinado exemplo. No entanto, deve-se lembrar que foi uma decisão que foi cuidadosamente avaliada olhando tanto as circunstâncias do passado quanto os cenários que podem ocorrer no futuro. Quando você se permite refletir sobre seu relacionamento, você vai entender que o término tinha que acontecer. Havia sinais por toda parte – sinais que foram descartados e não foram resolvidos imediatamente. Vocês dois não estavam mais crescendo e só acabariam se machucando mais se ficassem juntos. Você será capaz de seguir em frente e saber como deixar alguém ir se você começar a entender por que o término teve que acontecer.

Em cada separação, é fácil acreditar que apenas uma parte é culpada. No entanto, fazê-lo só resultaria em amargura e negação. Você também tem que lembrar que você também tinha suas próprias deficiências. Embora seja difícil olhar para trás e ver onde você errou sem ter arrependimentos, esse processo é essencial porque você perceberia suas falhas e conheceria as maneiras de superar eles.

Quando terminar com alguém que ama, não pare de viver a vida. Use esse tempo para sair e conhecer seus amigos, especialmente aqueles que você não vê há algum tempo. Visite seus pais e parentes e o acompanhe. Compartilhe suas experiências com eles e veja como eles conquistaram suas próprias dores. Lembre-se que um término permite que você se redescubra e encontre seu próprio ritmo neste mundo.

Se você quer aprender a deixar de lado alguém que você ama, você tem que evitar todos os pensamentos negativos e se concentrar nas coisas boas que você aprendeu sobre o amor e sobre a vida. Deixe novas pessoas e possibilidades entrarem em sua vida e mudar sua perspectiva de maneiras que você não imaginou. Quando você começa a se concentrar nas coisas boas, você também começa a esquecer a dor que você está passando.

Como dizem, o tempo cura todas as feridas. No entanto, isso só funcionaria se você passasse pelo processo certo. Ainda pode ser difícil imaginar-se livre de dor e feliz novamente, mas você tem que ser lembrado das vezes que você pensou que não poderia continuar, mas fez. Com o passar das semanas e meses, você está se curando e começando a seguir em frente. Confie no processo e logo perceberá que finalmente aprendeu a deixar de lado alguém que ama.

Fonte: Mayara Dias