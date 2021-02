Câmara de vereadores de Alta Floresta se reúne com secretário de obras

O vereador Professor Romeu (PSD) reivindicou serviços de limpeza de um bueiro e manutenção de uma ponte na Linha P-46. Um documento oficializado o pedido foi enviado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE) nesta quarta-feira (3).

De acordo com o vereador, a ponte e o bueiro estão localizados entre as linhas 65 e 70, na altura do Km-23, próximo a uma igreja católica. Romeu disse que as águas das chuvas estão empossando na estrada porque o bueiro está sujo.

Quanto a ponte, o parlamentar informou que é preciso rever a situação das pranchas, já que a estrutura está em condições de uso. O vereador visitou recentemente a região e ouviu os pedidos dos produtores rurais.

Fonte: Assessoria