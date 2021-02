É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Divino Lopes da Silva morador da linha 47.5 km 18, o seu corpo está sendo velado na capela da Funerária Bom Pastor e seu sepultamento será nesta quinta-feira dia 4 de janeiro de 2021 as 11h no cemitério local.

Desde já a família enlutada agradece a oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com