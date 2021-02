3º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta D´Oeste Ro

O vereador Professor Romeu (PSD), participou de uma reunião com o secretário municipal de Administração e Finanças, Kleber da Silva Assis, representante do SINSEZMAT – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, e assessoria jurídica da Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste, para tratar de alguns assuntos de interesse dos servidores municipais.

A reunião aconteceu na sede da Prefeitura e teve como pauta principal, a execução do reajuste de 7.64% para o profissional do magistério.

A participação do professor Romeu na reivindicação dos servidores, através do sindicato, foi muito importante para levar os informes aos demais parlamentares e categoria.

Diante do compromisso com o sindicato e os servidores, não foi possível o parlamentar participar de outra reunião que ocorreu no mesmo horário, no plenário da Câmara de Vereadores, envolvendo o Poder Legislativo e o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Ossualdo Júnior.

Fonte: Assessoria