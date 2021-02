Vereadores juntamente com secretário de obras visitam Linha 42/5

Indiomarcio Pedroso, presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, visitou nesta segunda-feira (01), a região das linhas Cinquentinha, 136 e 132, onde conversou com vários produtores e ouviu reivindicações.

Entre os pedidos feitos pelos moradores da região estão: a recuperação de uma ponte na Linha 136, nas proximidades da Usina do Saldanha, instalação de lombadas (quebra-molas) na Linha 136 esquina com a Cinquentinha, na altura do Km-25, em frente a propriedade da senhora Alminda de Campos Guedes (também conhecida de Guida), e a recuperação de um bueiro e de pontos críticos na Linha Cinquentinha com a 132, na altura do Km-30, nas proximidades da propriedade do senhor Bernardo Schiminski.

O vereador se comprometeu em solicitar os serviços por meio da Secretaria Municipal de Obras, através de documentos enviados nesta terça-feira (2). O parlamentar se sensibilizou com os apelos dos produtores e se colocou à disposição para buscar investimentos e brigar por melhorias para a região.

Fonte: Assessoria