Alta Floresta registra 28 novos casos COVID-19,nesta quarta-feira (03) de fevereiro

Hoje (2) foram registrados 22 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro deles foram em Cacoal, sendo duas mulheres (59 e 65 anos) e dois homens (52 e 71 anos); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 66 anos e dois homens (47 e 67 anos); três em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 74 anos e dois homens (60 e 71 anos); dois em Ariquemes, sendo uma adolescente de 15 anos e um homem de 65 anos; dois homens de Rolim de Moura (69 e 74 anos); dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 58 anos e um homem de 71 anos; dois em Novo Horizonte do Oeste, sendo uma mulher de 75 anos e um homem de 80 anos; um homem de 81 anos de Candeias do Jamari; uma mulher de 70 anos de Jaru; o óbito de uma mulher de 48 anos de Nova Mamoré e um homem de 75 anos do município de Alta Floresta d’Oeste.