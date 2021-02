Prefeitura oferece 20% de desconto para quem pagar o IPTU até o dia 10 de fevereiro

A prefeitura municipal de Rolim de Moura lançou a poucos dias uma mega oportunidade aos rolimourenses, que é o desconto de 20% para quem pagar os seus IPTUs de 2021, até o dia 10 deste mês de fevereiro.

O desconto vem de encontro com a necessidade momentânea da pandemia e de que a população está em dificuldades financeiras, assim os proprietários dos lotes urbanos possam estarem regularizando os débitos do IPTU deste junto a prefeitura com um super desconto.

Para emitir as guias de pagamento do IPTU, o contribuinte fazer de várias formas, digitalmente, através do site www.rolidemoura.ro.gov.br, através do WhatsApp (69) 3198-0031, enviando um email para receita_prefeitura@rolimdemoura.ro.gov.br, ou se deslocando até a sede da nova prefeitura de Rolim de Moura para as retiradas das guias.

Outra novidade que a prefeitura lançou neste ano, foi a parceria com as associações de bairros, no qual estão auxiliando de forma voluntaria na distribuição dos carnês aos interessados, os locais são dispostos em pontos estratégicos dentro dos próprios bairros.

As mais variadas opções para retirar as guias do IPTU e pagar de forma que obtenha o beneficio dos descontos dos 20% é mais uma forma de facilitar o acesso do contribuinte as águias de pagamento sem estar provocando aglomerações com outras pessoas para a obtenção dos documentos.

Da redação – Planeta Folha