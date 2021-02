Confira a edição 319 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Hoje (1) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo três homens de Ji-Paraná (52, 70 e 81 anos); dois homens de Guajará-Mirim (26 e 61 anos); um homem de 84 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 59 anos de Vale do Anari; uma mulher de 80 anos de Corumbiara; uma mulher de 71 anos de Primavera de Rondônia; uma mulher de 70 anos de Vale do Paraíso; um homem de 67 anos de Chupinguaia; um homem de 82 anos de Presidente Médici; uma mulher de 81 anos de Ariquemes; um homem de 85 anos de Machadinho do Oeste e um homem de 61 anos do município de Porto Velho.