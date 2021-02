8 coisas que um bom homem nunca faz em um relacionamento

Emissora fará uma reorganização em sua grade nos finais de semana; com isso, “Domingão do Faustão” deixará de existir

Bomba do dia e provavelmente do mês! Após 32 anos de emissora, Fausto Silva anunciou que deixará a rede Globo em dezembro, quando vence seu contrato, de acordo com o colunista Flávio Ricco.

A Globo pretende fazer uma reorganização em sua grade de programação de final de semana. Com isso, o “Domingão do Faustão” sairá da grade. Ainda segundo Ricco, diretores da emissora ofereceram um programa às quintas-feiras no período da noite, mas o apresentador não aceitou.

Com isso, assim que o contrato acabar, Faustão deixará a emissora. Para que o programa encerre de forma saudável, o “Domingão do Faustão” fará edições especiais dos quadros “Dança dos Famosos” e “Show de Talentos”.

Fonte: SBT