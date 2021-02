PM de Pimenteiras sobrevive após carro atingir carreta e capotar várias vezes na BR 435

Um homem de 62 anos morreu na última quinta-feira (21) após um acidente com uma árvore na zona rural de Guajará-Mirim (RO). A árvore caiu em cima do trator onde estava a vítima e a deixou presa nas ferragens.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local indicado, no ramal Bom Sossego, junto de uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Quando chegaram no endereço, encontraram a vítima com o pescoço preso pela gaiola de proteção do trator, já sem vida.

Uma testemunha contou que foi levar o almoço e encontrou o idoso preso embaixo da árvore. Em seguida ligou para o patrão, para que a polícia fosse acionada. O contratante do homem de 62 anos relatou que ele havia consertado o freio da máquina e que estava fazendo a limpeza do pé de uma cerca momentos antes de ser encontrado pelo outro funcionário.

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos necessários e, após os bombeiros realizarem o “desencarceramento da vítima”, o corpo foi transportado ao necrotério do Hospital Regional.

Fonte: G1