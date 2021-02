Sebrae e CocoaAction debatem a produção de Cacau em Rondônia

Organização Não Governamental, pré-competitiva de iniciativa público-privada pode apoiar ações do Sebrae

Na última semana (22) o Serviço de Apoio às Mico e Pequenas Empresas (Sebrae em Rondônia), cumpriu uma agenda on line com a iniciativa CocoaAction, uma ONG que promove ações para fomentar a produção do cacau ao redor mundo, sempre com foco na sustentabilidade. O objetivo da reunião virtual foi o estreitamento de relacionamento0 para encontrar convergência na atuação das duas entidades em benefício dos produtores de cacau.

Segundo Marcileide Zirondi, analista de negócios do escritório regional de Jaru, a reunião foi importante para alinhamentos diversos: “É importante este contato neste momento, uma vez que o Sebrae em Rondônia está iniciando uma projeto de atendimento com foco justamente na competitividade e sustentabilidade do produtor de cacau. Além disso, vamos iniciar um importante trabalho de identificação geográfica do produto que pode chancelar a qualidade do nosso cacau para o Brasil e o mundo”, disse ela.

O Sebrae tem envidado esforços para fortalecer o setor produtivo com um todo. Desde iniciativas para introdução de ferramentas de inovação e tecnologia, com a solução Sebraetec, que são serviços de consultoria neste perfil, em que o cliente recebe um subsídio de 70% no valor do serviço. Além disso, conteúdos e eventos estratégicos liderados pela instituição tem sido realizados sempre com objetivo de conectar o produtor com novas tecnologias, visando sempre o aumento da produtividade e competividade do empreendedor rural.

“O Sebrae busca os parceiros estrategicamente para transportar o produtor rural para um mundo de oportunidades. O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, realizada em 2020. Uma feira totalmente virtual, com a experiência da realidade virtual foi um exemplo disso. Quebrou paradigma e, mais que isso, abriu potenciais novos mercados para que nossos produtos estejam na vitrine acessível, sem fronteiras, para novos mercados”, comemorou Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

CocoaAction Foundation

A World Cocoa Foundation, é uma iniciativa pré-competitiva, público-privada ampla do setor cacau, que visa fomentar a sustentabilidade, com foco no produtor de cacau. Iniciada no Brasil em janeiro de 2018 e oficialmente lançada em outubro do mesmo ano, é uma iniciativa única no setor, que colabora para o alinhamento e desenvolvimento da cadeia de cacau no país, promovendo intercâmbio de conhecimentos e sinergias com trabalhos já existentes, de modo a melhorar a produtividade e rentabilidade dos produtores, com atenção especial para a sustentabilidade.

Sebrae e o cacau em 20201

Neste ano, um momento muito marcante pois será um período de reconstrução e retomada de crescimento, ainda que o agronegócio tenha sofrido menos efeitos que o comércio, sempre serão importantes iniciativas que venham a fomentar a cadeia produtiva. No caso do cacau, o Sebrae estará atuante na Câmara Setorial de Cacau e estará dialogando muito com entidades parcerias que se converge para o crescimento da cacauicultura do Estado de Rondônia

No projeto Temos como parceiros no projeto: Senar, Ceplac, Emater, Seagri, Embrapa, Idaron – entidades atuantes e de grande conhecimento no setor cacauicultor e o objetivo é implementar ações que visem aprimorar técnicas, verificar e aplicar boas práticas e, numa última análise, obter ganho de produtividade e competitividade.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae: acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.