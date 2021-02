Previsão de chuva com chance até de granizo nesta terça; veja onde

As condições de tempo pouco se alteram e tem previsão de muita chuva em toda a região. Além da precipitação tem trovoadas e não se descarta eventual granizo. Os maiores volumes e o risco para transtornos como alagamentos persistem numa faixa que vai do norte gaúcho ao sudoeste do Paraná.

Trata-se de um corredor de umidade que alimenta uma sequência de áreas de baixa pressão atmosférica e que formam nuvens carregadas. A agitação marítima diminui, mas ventos sopram moderados no oeste de Santa Catarina e noroeste e sul do Rio Grande do Sul.

Sudeste

A presença de um Vórtice Ciclônico e um cavado a mais ou menos 5 km de altura organizam a chuva com trovoadas e eventual granizo no estado de São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais e inclusive em parte da região Metropolitana de Belo Horizonte. Mas, mesmo com tempo instável, o calor ainda predomina em todas as áreas.

O tempo segue firme e seco em parte parte do Rio de Janeiro, sul capixaba e restante de Minas Gerais, com queda na umidade relativa do ar.

Ventos de até 50 km/h sopram na costa do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

As condições de tempo pouco mudam no Brasil Central e se formam nuvens carregadas em toda a região, com chuvas em forma de pancadas com trovoadas após uma tarde quente. Destaque para áreas do norte de Mato Grosso, que devem receber os volumes mais expressivos. Entre o sul de Mato Grosso e o leste de Goiás, a chuva vem mais localizada e passageira. Por outro lado, temporais se espalham no sul e oeste de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

Uma área de tempo seco volta a predominar sobre grande parte do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, com sol e calor. A exceção fica por conta nas praias, que podem ter eventual chuva fraca no fim do dia. Tempo seco também em algumas cidades da Bahia que fazem divisa com Minas Gerais.

Por outro lado, tem previsão de chuva forte com trovoadas no oeste da Bahia, Maranhão e Piauí, inclusive nas capitais São Luís e Teresina, por causa de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis.

Norte

O tempo começa a ficar mais firme em Roraima, com predomínio de sol e calor.

Por outro lado, áreas de instabilidade tropicais e a ação da Zona de Convergência Intertropical, mais um Vórtice Ciclônico no Nordeste, continuam favorecendo pancadas de chuva com trovoadas nas demais áreas da região. Destaque para os maiores acumulados no norte de Rondônia, sudoeste e leste do Pará, Amapá, norte do Tocantins e centro e sul do Amazonas.

Por Canal Rural, com informações da Somar Meteorologia