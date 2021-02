Desapareceu uma gatinha da raça siamês quem encontrar ligar no telefone

Empresa realizou mais de 6 mil reparos programados em 2020

Subestação móvel, equipes de manutenção com linha energizada (linha viva) e tecnologia de dados permitem identificar necessidades e realizar obras sem incômodo para clientes

A Energisa realizou mais de 6 mil manutenções programadas na rede elétrica de Rondônia durante 2020. O serviço é preventivo e envolveu a substituição de mais de 33 mil postes, troca de componentes e a poda de cerca de 95 mil árvores. Segundo o gerente de Construção e Manutenção da Rede, Alfredo de Brito, essas atuações contribuíram para reduzir 26,2% das ocorrências de falta energia no estado na comparação com o ano anterior. “Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substitui-los por novos e mais modernos antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura”, declara Brito, lembrando que as manutenções também visam adequar a quantidade de energia disponível e a demanda. “Acompanhamos o desenvolvimento populacional, a economia local e o comportamento social da população. Tudo isso interfere na quantidade de energia consumida. Precisamos atuar para que a qualidade não caia”, completa.

De acordo com Brito, tudo é planejado para que o cliente nem perceba a manutenção, mas questões técnicas e de segurança eventualmente exigem que a rede elétrica seja desligada durante a execução do serviço. Nesses casos, a Energisa informa os clientes com pelo menos 72 horas de antecedência por meio do site, cartas, avisos em rádios, jornal e carros de som. O intuito é que os clientes possam se planejar para o intervalo em que a rede elétrica estará desligada.

“Nos avisos são informadas as regiões que receberão a melhoria, hora de início e previsão do horário de finalização do serviço. O desligamento da rede elétrica só é adotado quando realmente necessário. A medida serve para dar segurança ao colaborador em campo durante a atuação e ao cliente”, explica.

Caso o cliente queira conferir se sua região está passando por esse processo de melhoria, basta acessar o site www.energisa.com.br e clicar no banner “desligamento programado”. Brito lembra que a rede elétrica é aérea e pode ser afetada por ações climáticas ou mesmo acidentes de trânsito. Nesses casos, a manutenção se transforma em emergencial e não há tempo hábil para informar os clientes sobre a necessidade de desligamento da rede. “Nessas situações, tentamos realizar o reparo no menor tempo possível, porém, adotando todas as medidas de segurança para preservar tantos os colaboradores quantos os clientes. Para isso, usamos tecnologias e equipamentos para reduzir o tempo do desligamento”, diz.

Obras com rede ligada

Novas tecnologias são constantemente desenvolvidas para minimizar o impacto ou até evitar os desligamentos. A Energisa adota, por exemplo, o mega jumper (dispositivo que permite transpor um trecho isolado da rede elétrica), manobras automatizadas/remotas para transferência de carga e manutenção em rede energizada pela equipe de Linha Viva.

Esses profissionais passam por treinamentos diferenciados, como foco em segurança, que os preparam para atuarem com a rede elétrica ligada utilizando equipamentos específicos e capazes de protegê-los. “Eles são especialistas nesse tipo de atuação e com anos de experiência no setor elétrico. Como todos os nossos eletricistas, sabem a importância de seguir cada norma de segurança e da utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, conclui o gerente.