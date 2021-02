Ao vivo a Cerimônia de Posse da Nova Mesa Diretora da ALE – Bienio 2021/22

Pela primeira vez, um representante de Ariquemes vai comandar o Legislativo Estadual

O deputado Alex Redano (Republicanos), será empossado presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2021/2023, em sessão especial on line, marcada para a próxima segunda-feira (01), às 10hs. Além de Redano, tomam posse os demais seis integrantes da nova mesa diretora.

É a primeira vez que um representante de Ariquemes irá comandar o Legislativo Estadual. Alex Redano está em seu segundo mandato consecutivo de deputado estadual e já foi vereador, por três mandatos, em Ariquemes, onde ocupou a presidência da Câmara por um período.

“É o grande desafio na minha vida pública, mas estou ciente da responsabilidade e pretendo atuar com a mesma lisura, com a mesma determinação com que sempre encarei os desafios e os compromissos que assumi ao longo da minha trajetória política”, destacou Redano.

A sessão contará com a presença apenas de parlamentares, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube e Facebook, além da transmissão ao vivo, na TV aberta para Porto Velho, através do canal 7.2.

O deputado reafirmou que vai se empenhar em conduzir uma gestão transparente, equilibrada, se pautando pelo diálogo com os demais poderes e instituições, ouvindo a sociedade e atuando para promover o bem estar social.

“Queremos dar a nossa contribuição, enquanto Parlamento, para que Rondônia possa superar esse momento tão difícil. Com responsabilidade, com o trabalho em parceria com os demais poderes e instituições, com zelo ao recurso público, poderemos fazer um trabalho digno”, assegurou o futuro presidente.

Além de Alex Redano como presidente, integram a nova mesa diretora os deputados: Jean Oliveira (MDB), 1º vice-presidente; Marcelo Cruz (Patriota), 2º vice-presidente; Jair Montes (Avante), 1º secretário; Cirone Deiró (Podemos), 2º secretário; Alex Silva (Republicanos), 3º secretário e Cabo Jhony Paixão (Republicanos), 4º secretário.

Alex Redano

Nascido no dia 23 de outubro de 1976, Alex Mendonça Alves, é natural de Ramilândia no Estado do Paraná, adotou ainda na juventude “Alex Redano” como nome político e profissional.

Filho de Jaime Mendonça Alves e Mercia Redano, Alex Redano é casado com Carla Redano, atual prefeita de Ariquemes, e pai de três filhos. Alex optou por utilizar o sobrenome da mãe quando começou a ministrar cursos de modelo e manequim, e a proferir palestras em Ariquemes e nos municípios do Vale do Jamari.

Alex trabalhou integralmente por 12 anos com a realização de cursos de modelos, palestras, bailes, shows de acrobacia de motos e outros eventos em Ariquemes. Esse trabalho, garantiu a Alex uma grande popularidade em Ariquemes e região, chegando a ter seu nome profissional reconhecido em grande parte do Estado. Com a projeção do seu trabalho e reconhecimento, no ano de 2000, Alex Redano ingressou na política, e em 2004 se candidatou a vereador, sendo eleito com 600 votos, sendo o mais votado de sua coligação.

Durante dois anos, Alex Redano buscou a conciliação dos trabalhos de vereador com as ações de promotor de eventos, mas com o tempo passou a se tornar inviável. Passando então a se dedicar inteiramente à política, trabalhando especialmente com projetos sociais. Em 2008 foi reeleito vereador, com 900 votos. Em 2012, veio a terceira reeleição para vereador, com 1.312 votos.

Com a popularidade em alta, no pleito de 2014 se candidatou e foi eleito deputado estadual com 9.272 votos. Ocupou o cargo de terceiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Tendo a oportunidade de destinar importantes recursos para Ariquemes e a região do Vale do Jamari. Em 2018, foi reeleito ao cargo de deputado estadual com 13.233 votos.

Após tomar posse para seu segundo mandato parlamentar, Alex Redano foi eleito com 24 votos para ocupar o mandato de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no biênio 2021/2023.

Por Assessoria