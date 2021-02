A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Nivaldo Pereira de Almeida

Alta Floresta registra mais um morte por covid-19 neste segunda feira dia 01 de fevereiro de 2021.

De acordo com informações da Funerária Bom Pastor, José Augusto de Oliveira 75 Anos faleceu nestá manhã de segunda feira no Hospital Municipal,seu corpo já foi sepultado no cemitério local, pedimos a oração pela família enlutada, mais informações a qualquer momento em nossa redação.

Fonte: Florestanoticias.com