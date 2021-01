Confira a edição 316 deste sábado (30) – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Com aumento diário no número de mortes e com centenas de casos de Coronavírus, o Governo de Rondônia decidiu manter o toque de recolher em vários municípios do Estado, mas em um novo horário, possivelmente até às 22 horas.

A flexibilização também vai permitir a abertura de restaurantes até 21 horas, de acordo com o que apurou o RONDONIAGORA. Bares e boates permanecerão fechados. As lojas também serão permitidas a abrirem, mas com limitação no número de pessoas em torno de 50%. O novo decreto será publicado nas próximas horas com a reclassificação dos municípios,

De acordo com um dos líderes empresariais que participa das conversações com o Governo e que confirmou as novas medidas, Francisco Holanda, as medidas ainda são necessárias e a cúpula do Estado entendeu os reclames da categoria, permitindo a abertura gradual. “Entendemos o grave momento que passamos, mas estamos conversando e acreditando que essas novas regras irão culminar com a redução da doença em Rondônia”.

